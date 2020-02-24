2020/02/24 | 08:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة توضح.. أيهما أقل تأثرا بفيروس كورونا الرجال أم النساء؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة توضح.. أيهما أقل تأثرا بفيروس كورونا الرجال أم النساء؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة توضح.. أيهما أقل تأثرا بفيروس كورونا الرجال أم النساء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).