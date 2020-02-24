مسلح يطلق النار على متبضعين بسوق شعبية في امريكا ويوقع اصابات

2020/02/24 | 08:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال قائد للشرطة إن مسلحا أطلق النار في سوق شعبية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأميركية وأصاب سبعة أشخاص وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وقال إيد غونزاليز قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر " لم يصب أحد بجروح خطيرة.



مضيفا "بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص.



وتم اعتقال رجل في الموقع".

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