سمير الأمير - أكتب نيابة عنى

2020/02/24 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير ما الذى يمكن أن يكتبه شاعر كشهادة عن نفسه؟ ،إن الأمر برمته يبدو لى أقرب الى الاعتراف فى الديانة المسيحية ولكن ذلك أيضا يتطلب أن يرى المرء كتابة الشعر كفعل من الأفعال المنكرة وهو فى تقديرى مسألة قد تقترب من روح المفاهيم التى تحاول أن تجعل الفن كله يندرج تحت تصنيفه الجديد " كرجس من عمل الشيطان “، هل على إذن أن أكتب فى هذه الشهادة بعض مبررات ارتكاب الجرم أو أن أتخيل أننى أدافع عن وجودى كشاعر أمام مح......

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