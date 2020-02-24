عباس علي العلي - بيان المعتزلة الجدد ج1

2020/02/24 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي حركة الأعتزال والتجديد المعاصرة تستمد مبرراتها ووجودها من واقع أزمة العقل الإسلامي وتحديات العصر، وليس إتكاء على تراث المعتزلة الفقهي والعقائدي بما فيه وما عليه وما جر من جدال عقلي وفقهي ومذهبي كانت مبرراته من أصل الصراع السياسي الناشئ في زمن لم يعد موجودا لا بالشكل والصورة ولا بالجوهر والمضمون، ولا تتبنى طروحات السف المعتزل في قضايا لم تعد مهمة في عالم اليوم وإشكالياته من باب التوحيد والمنزلة بين......

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