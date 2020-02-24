الصين تسجل 150 حالة وفاة و77 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/02/24 | 08:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2592، فيما بلغ إجمالي الاصابات المسجلة اكثر من 77 ألف إصابة.

وقالت اللجنة، في بيان "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد إلى 2592 في الصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 77 ألفاً و150 حالة".

وأضافت أن "24 ألفا و734 شخصا قد تعافوا من المرض، من بين 49 ألفا و824 شخصا يتلقون العلاج حاليا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهناك 9915 حالة خطيرة".

وأكدت انه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، والإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة، 149 منها في مقاطعة هوبي، مركز انتشار المرض".

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