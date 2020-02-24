بومبيو يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية لعلاوي مغايرة لما نشره مكتب الاخير

2020/02/24 | 08:41 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعرب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يوم الاثنين عن دعم بلاده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العر...

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