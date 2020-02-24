2020/02/24 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق شكلت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على اسباب الخرق الامني الاخير في منطقة الاسحاقي جنوبي محافظة صلاح الدين.وقال قائد العمليات اللواء عماد الزهيري في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “الحادث الامني الاخير وقع ضمن قاطع اللواء 314 حشد شعبي، في قرية البو صفة التابعة لناحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تشكل فريقاً لتقصي أسباب الخرق الأمني الأخير في الاسحاقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تشكل فريقاً لتقصي أسباب الخرق الأمني الأخير في الاسحاقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).