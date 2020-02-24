2020/02/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي من خلال قوانين الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق، يتجلى، بوضوح، جذور الازدواجية الأخلاقية، والفساد الأخلاقى.أول بند من قانون الزواج فى بلادنا، ينص على أن واجب الزوج هو الإنفاق على الزوجة، وفى المقابل واجب الزوجة هو الطاعة مقابل الإنفاق.من هذا القانون المستمد من الشرائع الدينية، تتوالى حقوق الزوج، وامتيازاته،وسلطته المطلقة، فى عقاب الزوجة وتأديبها وتطليقها شفويًّا.فى الحقيقة، العلاقة بين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نوال السعداوي - طاعة المرأة مقابل إنفاق الرجل قانون استعباد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نوال السعداوي - طاعة المرأة مقابل إنفاق الرجل قانون استعباد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).