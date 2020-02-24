شادية الشريف - معالمُ النّظام الأساسي الجديد لشغيلة التعليم… ما السّبل النّضالية لمنع تمريره؟

2020/02/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادية_الشريف استطاعت الوزارة/ الدولة أن تحقق إحدى أهم غاياتها من اقتراح ما اسمته “نظاما أساسيا جديدا”، حيث أصاب الارتباك جسم الشغيلة، بين شغيلة مرسمة تتخوف على مصيرها أو تطمئن إلى مقولة “عدم رجعية القوانين”، وبين مفروض عليها التعاقد الذي تطالب بإدماجها إلى جانب المرسمين- ات في نظام أساسي يضمن الشغل القار وليس نظام يعمم الهشاشة.وفي نفس الوقت حقق هذا المقترح غاية أخرى وهي إشعال حرب ضروس بين قيادات “ا......

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