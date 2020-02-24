الفضل شلق - الامبريالات الصغرى وكيف تعاملت مع المجتمعات العربية بعد ثورة 2011

2020/02/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق تسعى كل من ايران وتركيا كي تكون امبريالية مسيطرة على منطقة المشرق العربي أو بعضها.لكن كل منهما يفتقر الى المقومات الثقافية والسياسية التي يمكن أن تساعده في ذلك.الدخل الفردي في ايران نصف ما عليه في تركيا وأقل من بعض الدول العربية.والفارق الثقافي معدوم بين كل من الترك وايران من جهة والعرب من جهة أخرى.تحتاج كل دولة امبريالية أن تكون لديها مقومات القوة، أولاً، وأن تملك الفارق الثقافي كي تستطيع......

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