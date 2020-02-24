سوري عاد من أوروبا ليقتل زوجته (رجما بالحجارة)

2020/02/24 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقدم مواطن سوري على قتل زوجته "رجما بالحجارة"، وذلك عقب عودتهما مع طفلهما من الدنمارك، وفقا لما ذكرت مواقع اخبارية سورية.

وذكرت التقارير أن الرجل أقدم أيضا على قتله طفله البالغ من العمر 10 أعوام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في بلدة كوباني (عين العرب) في ريف حلب.

وأوضحت أن رجلا أقدم على قتل زوجته وابنه في غابة غرب مدينة كوباني، الخاضعة للإدارة الذاتية التابعة لقوت سوريا الديمقراطية.

وقام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً رجماً بالحجارة حتى الموت، دون معرفة أسباب إقدامه على تلك الجريمة الشنعاء.

وقد سارع القاتل إلى تسليم نفسه إلى سلطات الإدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق في الحادثة.

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