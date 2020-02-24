2020/02/24 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مصرف الرافدين ان نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، انه تم “توزيع بطاقات الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية من الذين تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).