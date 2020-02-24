2020/02/24 | 09:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة مجموعة ارشادات للوقاية من الامراض الوبائية ومنها فيروس “كورونا”.وتنشر وكالة صدى الاعلام نص تلك الارشادات : عزيزي المواطن الكريم ..عزيزتي المواطنة الكريمة..من اجل تفادي انتقال الامراض والاوبئة المعدية من شخص الى اخر لاسيما في الاماكن المزدحمة و العامة والتي تشمل كل من :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تصدر مجموعة ارشادات للوقاية من فيروس “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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