2020/02/24 | 09:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق – صورة: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من البيشمركة إلى بغداد لمناقشة ثلاثة ملفات "دفاعية") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من البيشمركة إلى بغداد لمناقشة ثلاثة ملفات "دفاعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).