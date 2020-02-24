2020/02/24 | 09:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي تحدثا هاتفيا يوم أمس الأحد– صورة: أرشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يرحب بتعهدٍ قطعه علاوي ويحثه على التحرك إزاء الكورد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يرحب بتعهدٍ قطعه علاوي ويحثه على التحرك إزاء الكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).