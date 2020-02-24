رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

2020/02/24 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين 24 فبراير/شباط، إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وقالت "رويترز" إن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الماليزي امتنع عن التعقيب على تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الماليزية إن بيان رسمي سيصدر عما قريب بهذا الشأن.

وتولى مهاتير، 94 عاما، منصبه في مايو/ أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين (24 شباط 2020)، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس ’’كورونا’’، بعد أن سافروا إلى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الصحة قولها إن "الفحوصات الأولیة التي أجریت للقا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين (24 شباط، 2020) تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة إنه "تم الاشتباه بإصابة المواطن البحر

بغداد اليوم - متابعة

قالت الوكالة السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، إن دوي انفجارات سمع في سماء ريف دمشق.

من جانب آخر، قالت قناة الإخبارية السورية، إن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.

وفي 19 فبراير، ت

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