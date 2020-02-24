مصدر امني لـ”العهد نيوز”: القوات الامريكية تنفذ عملية انزال جوي وتعتقل شيخ عشيرة وقيادي بارز في حشد الانبار

2020/02/24 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني رفيع المستوى في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم ،الاثنين، عن قيام قوة امريكية باعتقال شيخ عشيرة وقيادي بارز في الحشد الشعبي بعملية انزال جوي غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “قوة امنية امريكية محمولة جوا نفذت عملية انزال جوي استهدف منزل شيخ عشيرة البو عبيد في الانبار الشيخ معدي […]

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