2020/02/24 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين في محافظة صلاح الدين، لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إن “ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مدينة تكريت، تمكنت من ضبط المتهمين؛ اللذين قاما بالاستيلاء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين بالاستيلاء على أرض عائدة للدولة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين بالاستيلاء على أرض عائدة للدولة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).