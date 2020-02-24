المثنى.. اعتقال 3 مطلوبين بقضايا ومواد قانونية مختلفة

2020/02/24 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا ومواد قانونية مختلفة لمحكمة النزاهة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه أن “سرية سوات في امرية افواج الطوارئ تمكنت من القاء القبض على هؤلاء المتهمين المطلوبين بقضايا مختلفة الى محكمة تحقيق النزاهة، مشيرا […]

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