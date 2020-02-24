الكويت تسجل 3 إصابات بكورونا

2020/02/24 | 10:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد.

واوضحت الوزارة ان المصابين هم مواطنين كويتيين كانوا عائدين من مدينة مشهد الإيرانية.

يذكر ان وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس تسجيل ثمان وفيات بفيروس كورونا الجديد فيما اكدت اصابة ثلاثة وأربعين شخصا، وفق آخر إحصائية.

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