اليوم.. العراق يواجه الهند بكرة السلة في بغداد

2020/02/24 | 10:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تحتضن قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً مباراة منتخب العراق لكرة السلة مع ضيفه الهندي ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا لكرة السلة 2021.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الأولى أمام نظيره اللبناني (87-68) في المباراة التي أقيمت على صالة نهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن الجولة الأولى من تصفيات السلوية.

المنتخب الهندي خسر هو الأخر ولكن أمام البحرين بنتيجة (68-67) في الجولة الثانية من التصفيات.

وسيكون دخول الجماهير الرياضية إلى قاعة الشعب المغلقة (مجاناً) لمؤازرة منتخبنا السلوي في مشواره بالتصفيات الآسيوية.

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