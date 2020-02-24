العراق يعلن الايرادات الاضافية عن تصدير شحنات النفط الخام للشهر الماضي

2020/02/24 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، الاثنين، عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، في بيان، إن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ (1) مليون و(938) الف و(889) برميلا ، بايرادات كلية بلغت (120) مليونا و(321) الف و(471) دولارا".وأشار الياسري، إلى أن "الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف".

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