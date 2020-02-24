2020/02/24 | 10:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد المطالبات بتحويل العمال في شركة المشاريع النفطية بالمثنى لنظام العقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد المطالبات بتحويل العمال في شركة المشاريع النفطية بالمثنى لنظام العقود) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد المطالبات بتحويل العمال في شركة المشاريع النفطية بالمثنى لنظام العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).