القبض على 3 مطلوبين بقضايا نزاهة في المثنى

2020/02/24 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاثنين، القاء القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين بقضايا نزاهة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "سرية سوات في امرية افواج الطوارئ تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين من المطلوبين بقضايا مختلفة الى محكمة تحقيق النزاهة".

وأضافت ان "أوامر القبض نفذت بناءً على الجهد الاستخبارات و معلومات أمنية دقيقة".

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