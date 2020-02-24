إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الايرانية بكورونا

2020/02/24 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم في إيران، بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة "إسنا" الايرانية، ان رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم محمد رضا قدیر، اصيب بفيروس كورونا الجديد، بعد تواصله المباشر مع المصابين والإشراف على علاجهم.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أمس الأحد، بارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

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