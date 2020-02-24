2020/02/24 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع تحقيق النتائج المرسومة لعمليات أبطال العراق التي انطلقت في الـ12 من الشهر الجاري.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور حققت النتائج المرسومة بمنع تسلل الإرهابيين ومطاردة خلايا عصابات داعش”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع: عمليات أبطال العراق حققت النتائج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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