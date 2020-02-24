الدفاع تنفي عودة مجموعة من الأسرى العراقيين للبلاد عن طريق كردستان

2020/02/24 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، الاثنين، عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كردستان.وذكر بيان للوزارة، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “تنفي وزارة الدفاع ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كردستان العراق وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر […]

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