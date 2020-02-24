2020/02/24 | 10:14 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الاثنين، باستحداث رئيس الوزراء المكلف محمد توفي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حزب البارزاني يرحب بـ”وزارة الإقليم” ويؤكد: علاوي بدأ يتعامل بمرونة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب البارزاني يرحب بـ”وزارة الإقليم” ويؤكد: علاوي بدأ يتعامل بمرونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).