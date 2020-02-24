فاروق سلوم - تنويعات النهار

2020/02/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم زاحب اللغة حين تختصر اعمافناولااحب العاب اللغة البهلوانيةلكي يضحك مراهق او مراهقةا ويسخر بطران او ثمل مفرغ من الثقافةا و يمتدح عاطل عن المعرفة لعبة لغويةعلى انها ابداع ..ظريفلايوجد ابداعٌ ظريفالأبداع جارح وصعب وصادم ..اؤلئك الذين يبحثون عن فسحة الفكاهة في اللغةانصحهم يذهبون الى مسرحيات الكوميديا السطحيةلكي يتسلّوا قليلا وذلك حقهملكن ليس من حقهم الللعب ع......

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