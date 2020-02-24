فلاح أمين الرهيمي - الصمود يصنع النصر (نص نثري)

2020/02/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي لجراح الشهيد فم ينطق ولمجرى الألم بين الحنايا دفقة من دماءبين المنتظرين بلا ملل وهج الصبح على صهوات الفجر إلى شرفات المجد في عيونهم بريق النجوم تطيل النظر إلى غد مشرقوالعذابات والأسى والجراح مفاتيح مستقبل زاهرأيها الموغل خلف المدى الذي لا يساح إن عيون المناضلين قد أقسمت أن لا تنام بشموخ الجباه وسخط الجراح تقتحم الصعابيجيئون من كل فج ومن خلف كل جدارشهود ا......

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