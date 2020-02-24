عمرو إمام عمر - الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة السابعة)

2020/02/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر بذوخ الدولة القومية”بات النظام الرأسمالى مضطراً حتى يتمكن من الدفاع عن نفسـه إلى تنظيم الثورة المضادة داخل حدوده و خارجها على حد السواء ، و تلجأ هذه الثورة المضادة فى مظاهرها الأكثر شططاً إلى فظاعات النظام النازى“هربرت ماركوزمدخلحتى سنوات ماضية كانت القوى العالمية الحديثة تنقسم إلى ثلاثة فى هيكلها القاعدى ، كتلة غربية رأسمالية إستعمارية ، و كتلة شرقية أشتراكية تقدمية ، ......

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