اعتقال شيخ عشيرة العبيد بانزال جوي اميركي في الانبار

2020/02/24 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في احدث عملية لانتهاك السيادة العراقية بعد اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ذكر مصدر امني في محافظة الأنبار العراقية، الاثنين، بأن قوة ...

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