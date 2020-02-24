ملعب مركز شباب سيد حمد يختتم بطولة الصداقة والسلام بتلاحم مجمتعي رائع

2020/02/24 | 10:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- جميل الجميل تحت شعار (حبّ، طاعة، وإحترام) إختتمت منظّمة (جسر إلى UPP الإيطالية)، بطولة الصداقة والسّلام ضمن مشروعها “معاً للسلام” في مركز شباب سيد حمد بالتعاون مع لجنة الفرق الشعبية في النمرود، ظهر هذا يوم الأحد الموافق 23 شباط 2020 وعلى ملعب سيد حمد بحضور جماهيري واسع.إنطلق حفل الإختتام بكلمة ترحيبية …

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