العراق يغلق حدوده مع الكويت

2020/02/24 | 10:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز صحي قرب منفذ سفوان

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