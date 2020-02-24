خلية الاعلام: استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة اخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في بلد

2020/02/24 | 10:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة اخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في بلد.وقالت الخلية في بيان لها ان “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء […]

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