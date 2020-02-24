2020/02/24 | 10:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).