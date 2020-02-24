2020/02/24 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغس في بيان لها، “أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي للتأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التسوية بين الفرقاء السياسيين وحماية المحتجين وقوات التحالف.. ملفات رئيسية تضعها واشنطن على طاولة علاوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التسوية بين الفرقاء السياسيين وحماية المحتجين وقوات التحالف.. ملفات رئيسية تضعها واشنطن على طاولة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).