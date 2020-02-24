الصين تتعافى تدريجيًا من “كورونا”.. إحصائية إيجابية لليوم الثاني على التوالي

2020/02/24 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في تطور جديد، يعزز الآمال باحتواء تفشي فيروس “كورونا” في الصين، ازداد إلى 24 عدد المناطق الإدارية الصينية التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة فيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.أعلنت عن ذلك السلطات الصحية المحلية في 24 منطقة صينية اليوم الاثنين، بعد أن كان عدد المناطق الخالية من الإصابات الجديدة […]

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