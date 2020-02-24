2020/02/24 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاثنين (24 شباط 2020)، بأن محتجين من خريجي كليات الهندسة، قاموا باغلاق مقر شركة نفط ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين من الخريجين قرروا اغلاق مقر شركة نفط ذي قار، للمطالبة بايجاد فرص عمل لهم".

يشُشار إلى أن الخريجين، قد نفذوا في وقت سابق، اعتصاماً أمام شركة نفط ذي قار، مطالبين بإيجاد فرص عمل، وتوفير التعيينات لهم.

وشهدت محافظات ذي قار استمرار التظاهرات والاحتجاجات منذ الأول من تشرين الأول بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين في محافظة صلاح الدين؛ لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة.

وأشارت الدائرة، وفق بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى أن ملاكاتها

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (24 شباط 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية

بغداد اليوم _ كركوك

نفت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن إصابة أحد المواطنين العائدين من إيران بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدائرة تنفي ما نشر في بعض مواقع التو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محتجون يغلقون مقر شركة نفط ذي قار ويطالبون بتوفير فرص عمل لهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محتجون يغلقون مقر شركة نفط ذي قار ويطالبون بتوفير فرص عمل لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).