ضبط متهمين اثنين بالاستيلاء على أرض عائدة للدولة في صلاح الدين واستثمارها

2020/02/24 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين في محافظة صلاح الدين؛ لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة.

وأشارت الدائرة، وفق بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى أن ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مدينة تكريت، تمكنت من ضبط المتهمين؛ اللذين قاما بالاستيلاء على قطعة أرض في منطقة الأنواء الجوية بشكل غير قانوني.

وأوضحت، أن "المتهمين استخدما الأرض العائدة لمديرية بلدية المحافظة كساحة لوقوف السيارات وجباية الأموال لمصلحتهما الشخصية دون استحصال الموافقات القانونية".





وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001).

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاثنين (24 شباط 2020)، بأن محتجين من خريجي كليات الهندسة، قاموا باغلاق مقر شركة نفط ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين من الخريجين قرروا اغلاق مقر شركة نفط ذي قا

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (24 شباط 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية

بغداد اليوم _ كركوك

نفت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن إصابة أحد المواطنين العائدين من إيران بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدائرة تنفي ما نشر في بعض مواقع التو

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