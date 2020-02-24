الدفاع تكشف حقيقة عودة عدد من الأسرى العراقيين عن طريق كردستان

2020/02/24 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (24 شباط 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عودة مجموعة من الأسرى الع...





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