القبض على إرهابي يعمل بما يسمى ديوان العقارات لداعش

2020/02/24 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على الداعشي (ح ف ا ع ) المكنى بـ “زيد”.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “الارهابي يعمل فيما يسمى بديوان العقارات لداعش المختص بمصادرة دور واثاث واملاك منتسبي القوات الامنية خلال فترة سيطرة داعش […]

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