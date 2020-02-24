عملية ممنهجة لإفشال حكومة علاوي .. ماذا يريد الحلبوسي؟

2020/02/24 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص لم يبقى على المدة الدستورية للمصادقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سوى 9 ايام تقريبا، ولحد الان لم تنجح الكتل السياسية من الاتفاق على هذه التشكيلة لتمريرها داخل مجلس النواب، في ظل وجود مشكلات ورفض من قبل بعض الكتل السنية والكرد.واوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان المدة […]

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