زخات مطر وعواصف رعدية مع انخفاض درجات الحرارة في طقس العراق الـ48 ساعة القادمة

2020/02/24 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، هطول أمطار أحياناً غزيرة في اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتزداد غزارة الامطار خلال الليل في اماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة […]

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