العراق يغلق الحدود مع الكويت

2020/02/24 | 10:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة المحلية في ناحية سفوان جنوب غرب البصرة عن إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع بشكل كلي امام حركة المسافرين والتجارة.وقال مدير الناحية طالب الحصونة للمربد ان اغلاق المنفذ […]

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