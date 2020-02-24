الدفاع تنفي عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان

2020/02/24 | 10:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، الاثنين، عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان.وقالت الوزارة في بيان لها ان “ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة […]

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