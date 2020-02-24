إطلاق حملة لإدخال العراق موسوعة غنيس كأكثر بلد أعطى شهداء

2020/02/24 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ناشطون حملة لأرشفة صور الشهداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدخول موسوعة غنيس كأكثر دولة أعطت شهداء من أجل الحرية والسلام.وإنطلقت الحملة منذ يوم السبت وحققت رواجا كبيرأ على […]

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