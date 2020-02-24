الحكم على مديرة مدرسة استعانت بقاتل مأجور لتصفية الزوج في بغداد

2020/02/24 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد صدقت محكمة تحقيق الكرادة، اليوم الاثنين، اقوال ثلاثة متهمين بجريمة قتل احد المواطنين في منطقة الرستمية، نفذت من قبل قاتل مأجور بتوجيه من مديرة مدرسة ابتدائية.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أن "القاضي المختص اتخذ عدة قرارات بشأن التوصل الى القاتل عن طريق الاستعانة بالطرق التقنية والفنية الحديثة وعلى ضوئها تم تحديد والتعرف على هوية القاتل المأجور كون الحادث يعد من الحوادث الغامضة".وأشار البيان إلى أن "تنفيذ حادثة القتل جاء بناء على ايعاز من قبل المتهم (مدير المدرسة) لقاء مبالغ مالية استلمها من المتهمة زوجة المجنى عليه (مديرة المدرسة)"، مبينا أن " المتهمين تم توقيفهم وفقا لاحكام المادة 406/ 1 / أ , ز من قانون العقوبات العراقي".

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