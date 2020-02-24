سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 24 فبراير 2020

2020/02/24 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثالث على التوالي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.[…]

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