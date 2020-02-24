2020/02/24 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة تنفذ عملية امنية لملاحقة فلول داعش في بهرز بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية لملاحقة فلول داعش في بهرز بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية لملاحقة فلول داعش في بهرز بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).